Lučić je rekao da je Telekom Srbija, nakon što se prošle godine odbranio od namere Prištine da ga zatvori na Kosovu, krenuo u kontraofanzivu i da neće dozvoliti da podela spektra prođe bez njegovog učešća . Istakao je da bi Telekom Srbija tako do kraja godine mogao da dobije dozvolu da se sa mobilnom telefonijom proširi na teritoriju čitavog Kosova, prenosi RTV pozivajući se na pisanje Tanjuga.

"Mi smo i najveća srpska kompanija tamo. I sad, posle te odbrane, da kažem, mi smo krenuli sad u kontrafazivu i u ova dva meseca ćemo isto imati veliku diplomatsku aktivnost. Sad ću opet ići u Prištinu da se vidim s ambasadorima, jer prištinska administracija odlučuje da podeli deo spektra za 4G i 5G. Mi nećemo dozvoliti da podela tog spektra prođe bez nas. Dakle, kao što smo uvek govorili, Briselskim sporazumom je jasno definisano što se tiče mobilne telefonije, imamo privremenu dozvolu do dodele treće licence i sad je trenutak da probamo to da rešimo", rekao je Lučić gostujući na Prvoj.

"Takav način bi favorizovao dva prištinska operatera koji im jednako slabo rade. Imaju finansijske probleme u tom njihovom glavnom prištinskom operateru, često ljudi štrajkuju i ne dobijaju plate. To bi jednostavno bilo kršenje Briselskog sporazuma. Tako da se nadam da ćemo mi iz one situacije, prošle godine, kad su mislili da nas ugase, u stvari ući u situaciju da do kraja godine imamo dozvolu da se sa mobilnom telefonijom proširimo na teritoriju čitavog Kosova i Metohije", naglasio je Lučić.