Naime, glavni prištinski pregovarač Besnik Bisljimi odbio je prekjuče da učestvuje na trilateralnom sastanku sa direktorom Kancelarije za KiM Petrom Petkovićem i izaslanikom EU za dijalog Miroslavom Lajčakom, i to zato što je delegacija iz Beograda insistirala na temama kao što su ZSO, poštanske usluge i pitanje primene sporazuma o mostu. Petković je poručio da je Beograd uvek spreman za razgovor i iznalaženje kompromisnog rešenja, ali da proces dijaloga gubi smisao ukoliko Priština odbija da razgovara o pitanjima koja su u interesu zaštite prava Srba na KiM.

- Žao mi je što se u trilateralnom formatu nismo pozabavili najhitnijim pitanjima. Ostajem na raspolaganju stranama i nastavićemo u narednim nedeljama - napisao je on sutradan na svom "X" nalogu.

Most na Ibru

No, reklo bi se da Priština s tim nema nikakav problem, naprotiv. Ubrzo nakon sastanaka u Briselu, prištinski ministar unutrašnjih poslova Dželjalj Svečlja najavio je da će uskoro biti otvoren most na Ibru, čemu se Beograd decidno protivi zbog ugrožavanja bezbednosti srpskog stanovništva.

- Most na Ibru će biti otvoren vrlo brzo. Uveren sam da ćemo posle razgovora i koordinacije sa Kforom, koji je tamo prisutan, ali i razgovora u Briselu, uskoro imati drugačiju situaciju - rekao je Svečlja, a to je potvrdila i prištinska ministarka Aljbuljena Hadžiju.

- Jasno je da se pojačava pritisak zapada da se kosovsko pitanje ubrzano rešava po modelu i interesima iza kojeg stoji zapad. Nesumnjivo će uslediti serija pritisaka, i to vezano za kraj administracije u Briselui, predstojećih izbora u SAD, te situacije u Ukrajini. Cilj je da se Srbija uceni, i kroz pristupne pregovore EU ali i vezano za tajming. Prema tome, tolerisanje Kurtija i ponašanje EU koja je potpuno ogoljeno pristrasna i na prištinskoj strani, vidi se već sada pojačani pritisak na Srbiju. Dakle, nema ništa od dijaloga a posrednik se ni ne trudi da obezbedi uslove za dijalog, a to je da na stolu budu ranije preuzete obaveze kao što su briselski sporazum i ZSO. Ali zato insistiraju na zahtevima prištinske strane i vode se zapadnim inetersima - kaže Milivojević za Kurir.

- Kurti je i do sada na razgovorima učestvovao samo pro forme radi kako bi ih sabotirao, jer ništa po pitanju dogovora nije ispunio. Što se njega tiče, čak i pod nekim prtiskom zapada, uoči izbora neće menjati svoju poziciju i biti spreman na konstruktivne razgovore. Ovo mu služi da demonstrira da sa Beogradom nema nikakvih pregovora a EU ne pokazuje spremnost da na njega izvrši ozbiljan pritisak, a pitanje je da li i mogu - smatra Graovac.

- Nema dileme da je Priština uspela da dijalog degradira do nivoa kada nije moguće postići nikakav napradak niti rešavati probleme s kojim se srpski narod na KiM suočava. To je razlog jednostranog ponašanja Prištine koja preduzima mere direktno suprotne opstanku srpskog naroda, a deo međunarodne zajednice ništa ne preduzima da to zaustavi. U tom smislu je moguće da i pitanje mosta bude izmešteno iz dijaloga - kaže Drecun.