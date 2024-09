Trvenja u taboru opozicije nikada nisu prestajala, a povratak lidera Kreni-promeni Sava Manojlovića i njegovih odbornika u Skupštinu grada Beograda mogao bi da predstavlja signal da će se borba u tom taboru tek rasplamsati, jer se Manojlović u gradski parlament, prema rečima naših sagovornika, vratio da bude što vidljiviji u javnosti, a jedan od njegovih ciljeva jeste, prema njihovim rečima, bolje pozicioniranje unutar same opozicije. Rival u taboru opozicije, kako kažu naši sagovornici, Manojloviću je Dragan Đilas, lider SSP.

Naime, Savo Manojlović je u objašnjenju povratka u odborničke klupe gradske skupštine poručio da je to uradio nakon što je "svrha taktike iscrpljena". A taktika je bila njegov poziv opoziciji u junu da napusti institucije i krene u građansku neposlušnost. No, to nije imalo odjeka u opoziciji.

Menja taktiku

- Nakon što su iscrpljeni svi pravni putevi, a ostatak opozicije svuda učestvovao u radu, svrha taktike je iscrpljena. I logičan sled je bio da beogradsku skupštinu koristimo za nastavak borbe - poručio je juče Manojlović.

Govoreći o potezima opozicionara nakon održanih lokalnih izbora u junu, on je dodao i "da deo opozicije nije predložio nikakvo rešenje, a deo je odlučio da ide pravnim putem, što, nažalost, na kraju nije dalo rezultata".

Da je Savo Manojlović neko ko se prvenstveno bori za prevlast na nivou opozicije, smatra politički analitičar Dejan Miletić.

Upitan da li je lider Kreni-promeni povratkom u gradski parlament pokazao da nema taktiku i principe, on ističe da Manojlović gleda kako što bolje da se pozicionira.

- Ako vidi da jedna taktika ne daje rezultate, on je menja. Neke principijelne stavove nije logično očekivati od njega, budući da se pokazao kao vrlo fleksibilan i neko ko je politički pragmatičan, a ne kao neko ko je ideološki obojen. On je neko ko se bori prvo za prevlast na nivou opozicije, a zatim i na nivou države. To je njegova perspektiva, on tako sebe vidi, i tako se projektuje i pozicionira. To da li će se diskreditovati određenim političkim potezima, to je za njega manje bitno - naveo je Miletić i dodao da je Manojlović "u antagonizmu sa opozicionim blokom koji se okuplja oko Đilasa".

Koristoljublje

Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost za Kurir je istakao da je opoziciji mesto u parlamentu, a ne na ulici.

- Parlament je institucija u kojoj se govori o konkretnim politikama i konkretnim političkim idejama i gde se donose odluke koje su važne za građane i birače. Svi ostali pokušaji da se politika vodi na ulici i van institucija su vrlo jasno zlonamerni i protiv interesa i građana i države - naveo je Barac.

Profesor FPN Milan Petričković je za Kurir poručio da se iza Manojlovićevog povratka, ali i njegovog objašnjenja zbog čega se vratio u klupe gradskog parlamenta, krije borba za prevlast unutar opozicije.

- Unutar opozicije je provejavao, manje ili više vidljiv, latentan pokušaj da se neko od njih nametne i da bude lider opozicije, a borba se vodi između Sava Manojlovića i lidera SSP Dragana Đilasa. Povratak u gradski parlament Manojloviću i njegovim odbornicima je dao mogućnost da se ponovo čuju, jer da nisu tu, oni bi mogli da daju izjave, ali to ne bi imalo težinu. Tu se potvrđuje i taj momenat koristoljublja, u ovom slučaju pokušaj da se nametne kao lider. Manojlović pokušava to da iskoristi jer to je nešto što dovodi do toga da ga ima u javnosti, u suprotnom ga nema - naveo je Petričković.

Podsetimo, Savo Manojlović je izašao na beogradske izbore u junu, tek nakon što je Dragan Đilas proglasio bojkot istih na nivou glavnog grada.