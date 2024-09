- Mi očekujemo da predlog rebalansa budžeta uđe u skupštinsku proceduru i sednica će biti zakazana za ponedeljak. Po završetku te sednice biće zakazana sednica koju je tražila opozicija, sa jednom tačkom dnevnog reda, onako kako su i tražili, iako su oni danas pokušavali da isprave ono što su očigledno pogrešili i da dodaju još jednu tačku dnevnog reda, formiranje nekakve komisije. Pokazalo se da oni slabo poznaju poslovnik o radu Skupštine, pokazalo se i to i da se međusobno optužuju ko je i za šta pogrešio, a činjenica je da je njih 80 i nešto potpisalo taj predlog, a tek nakon deset dana su utvrdili da se u njemu ne nalazi sve ono što su mislili bi trebalo da se nađe - kazao je za Kurir Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS, i dodao da to pokazuje koliko su predstavnici opozicije ozbiljni i koliko im je zaista stalo do onoga što i sami predlažu.