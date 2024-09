- Mi nikada nismo imali stvarni dijalog i stvarni razgovor. Pokušavali su trikovima da na sve moguće načine Beograd okrive za sve loše što se događa na terenu. Svakako ideologija koja ima svoje ciljeve, a prvi je proterivanje Srba i uništenje srpskog naroda na KiM. Kada nemate šta da ponudite, nemate druge ciljeve, onda je jasno da ćete to da radite. Oni ne žele dijalog i razgovor, oni kažu " mi smo suverena država i nemamo o čemu da razgovaramo ". Ne mislim da nas tu čekaju dobri ili bolji dani, naprotiv, mislim da ćemo tu da imamo mnogo problema. Ali na nama je da pomažemo našem narodu i uvek budemo uz naš narod na KiM - rekao je predsednik.

- Mi ne tražimo ništa više od onoga što već nije dogovoreno. Tražimo mirne demokratske izbore, a ne one gde će izlaznost da bude 3 posto. Popunjavamo pravni vakum, jer su odluke donete mimo pravnog zakona i propisa i takve norme proglašavamo nepostojećim i popunjavamo pravni vakum. Ovo je jedan posvećen, odgovoran način borbe, uz to da Srbiju ne bacamo u problem. Znamo kako je to bilo kad je pogrom bio, kad su ćutali... Videćemo da li će KFOR da drži reč koju su nam dali da neće biti otvaranja tog mosta bez dogovora sa Srbima - dodao je.