- U narednim danima, najkasnije za 12 dana, država će izaći sa komplektinim programom kako da budu suzbijene liste čekanja, rekao je Vučić. Ove liste čekanja su za nas prioritet. Pozivam ljude da idu na te besplatne preglede nedeljom. Veliki je odziv. Molim ljude, posebno starije od 50 godina, i sam ću otići da pregledam sve i pokazaću javno da sam došao kao i svi ostali građani, da budem pregledan, to je predviđeno za sve ljude starije od 40 godina, da vidimo ako se pojavila neka anomalija, bolest, da to lečimo odmah. A te liste čekanja, to je deo naše neodgovornosti. Ceniš nešto tek kad čekaš, onda si spreman i da platiš, a onda je to deo korupcije... A sa druge strane, imate i kombinacije koje razni prave sa svim tim pomagalima, pa čekaju povećanje cena. Sad ćemo sa svim tim da se izborimo, komplikovano je i biće mnogo problema, ali ja se pitam kako da živi neka žena od 75 godina, a ne može 9 godina da dobije svoj kuk. I supružnik i deca i unuci imaju problema... Napravili smo više bolnica nego ikada. Uradili smo najbolju kardiovaskularnu bolnicu ovde, Dedinje 2, Klinički centar Beograd, KC Niš, uskoro kređe Kragujevac, radimo Novi Pazar, uskoro će da krene Užice, radimo bolnice od Prokuplja do Vranja, Leskovca, gde želimo da ljudi imaju nove standarde, do Kikinde, od Loznice do Sombora. Ja sam u lagodnoj poziciji, znam kad mi ističe mandat, radio sam bez godišnjih odmora. Za mene je važno šta će da ostane iza mene, govorim ono što je važno - istakao je Vučić.