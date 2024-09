- Katolička crkva u Srbiji je jedna mala zajednica. Ako pogledamo poslednja dva popisa, vidimo drastičan pad broja katolika. Mislim da sveta stolica ovime pokušava da ih ohrabri da ostanu ovde. Vatikan je specifična zemlja, jer je centar jedne crkve ali takođe i država. On je ovu posetu obavio i kao duhovnik, ali i kao političar.

Kurir televizija "DA VATIKAN PRIZNA KOSOVO, TO BI POVUKLO I OSTALE DRŽAVE" Evo zašto je poseta kardinala Pjetra Parolina značajna: Sveta stolica posmatra našu crkvu!

Đenović je istakao i koliko je bitno to što prvi put za nadbiskupa u Beogradu imamo osobu rođenu u Srbiji, jer bolje razume problematiku države, pa je prokomentarisao i posledice koje bi usledile kada bi Vatikan priznao Kosovo:

- Kada bi Vatikan priznao Kosovo, mislim da bi to povuklo drugih deset do petnaest manjih država da učine isto, tako da je to što nisu jako bitno.