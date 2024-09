- Činjenica je da do ovoga verovatno ne bi došlo da pre toga nije prethodio slučaj Severine - rekao je Pavle Grbović.

- Ne sumnjate da je to vraćanje loptice Hrvatske? - pitala ga je voditeljka.

- Pitam se samo da li ste primetili da to nije vest u regionu. Po tome ste mogli da vidite licemerje i laži u regionu. Kada je ta estradna umetnica zadržana 15 minuta, Vučić je bio "diktator", a kad su advokat Nemanja Berić i glumac Sergej Trifunović osuđeni na zatvor, kako to da nikome ne pada na pamet da kaže da je ovo "najgora moguća diktatura". Mi imamo tako lažnu elitu u kojoj caruje autošovinizam kao dominantna ideologija. Mrzimo sve i svakoga, najviše na svetu moramo da mrzimo Srbiju i sve što Srbija uradi i sve što se u Srbiji dogodi. Želim srećan povratak Sergeju Trifunoviću - rekao je Vučić.

- Kao predsednik Srbije, moj posao, šta god i Trifunović i bilo ko drugi rekao, moj je posao da štitim interese građana Srbije. To sam radio i to ću da radim do kraja svog mandata. Ništa spektakularno, samo normalna stvar - rekao je Vučić.