- Zaključili smo ugovor sa Evropskom unijom o strateškom partnerstvu u održivim sirovinama koji će ojačati našu poziciju u SAD. Potpisali smo sporazum sa SAD o strateškom partnerstvu u energetici. To je od nemerljive važnosti ne samo u energetici, već za pozicioniranje Srbije u inostranstvu. Nedavno nam je u poseti bio francuski predsednik i proširili smo naše kapacitete u odbrani i to pomoću evropskih partnera. Sve to ima ekonomske i političke implikacije - rekao je Đurić, prenosi Kosovo Online.