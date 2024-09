Predsednica Skupštine Ana Brnabić navela je danas da je opozicija tražila još jednom u nizu izbore, i to zbog litijuma, jer je, kako kažu, vlast promenila stav. Istakla je da nije tačno da je vlast promenila stav, za razliku od opozicije koja je nedavno tražila potpunu zabranu istraživanja litijuma za koji su ranije tvrdili da je prioritet za razvoj zemlje.

Aleksandar Vučić ni u jednom trenutku nije menjao stav na temu litijuma . Uvek je jasno taj stav komunicirao građanima Srbije. Pre protesta, tokom protesta i nakon protesta, kad su ljudi bili ponosni na ovaj projekat, jednako kao i kad su bili protiv projekta, govorio je da je to istorijska šansa za Srbiju, kao i da će prvi prioritet i uslov za realizaciju projekta biti zaštita životne sredine, a iznad svega naših vodotokova.

Plus, ni dan danas ne znaju šta su tačno tražili – trajnu ili privremenu zabranu. Prvo su rekli privremenu („kad se formiraju institucije – da, kako da ne, pa nismo mi protiv razvoja“), onda su videli da ih tviter (H) kritikuje, pa su se brže-bolje korigovali i zavapili da ipak traže trajnu.

Istina je da pojma nemaju šta traže, niti ih to zanima. Dok su bili vlast, istraživanje litijuma im je bio prioritetni projekat. Kad su postali opozicija, traže zabranu istraživanja litijuma. Isti ljudi, iste stranke. Oni ljudi i one stranke koje traže izbore, a onda ih bojkotuju.

Uz ovo, premijerka je dodala i video snimak gostovanja Dragana Đilasa u kom on kaže: "Ali ovo je jedna stvar koja je dokazano, da su sa jednom pričom izašli na izbore, a danas imate drugi stav i to.. Slagali ste birače, to je osnov za izobre ali ne pod istim uslovima". Takođe, tu je i izjava Marinike Tepić, i vest sa naslovom " Tepić: Vanredni izbori neminovni zbog krize u društvu, SNS slagala birače za litijum". Premijerka je takođe, u nastavku videa objavila izjave predsednika Vučića iz prethodnog perioda od skoro godinu dana, gde se može čuti da "Aleksandar Vučić nikada nije slagao građane, sve vreme ima jedan te isti stav o litijumu".