- Pored čestitke za ovaj jubilej, direktor je rekao da imate dva jubileja. Ne samo osnivanje, već i proširivanje učeničkih kapaciteta za uključivanje đaka koji su uspešni učenici osnovne škole i time ste otvorili vrata Matematičke gimnazije za veći broj učenika. Želim da vam se zahvalim na svemu onome što je rađeno gotovo šest decenija. Nije ovo samo škola koja radi sa talentima, figurativno rečeno ovo je jedna fabrika koja od talenata pravi ljude. I to ljude koji su skloni da vrše najodgovornije poslove u državi i društvu. To je najveća vrednost- učenici i profesori. A zaokružen uspeh je kada je neko bio učenik Matematičke gimnazije sutra bude profesor i deli nesebično svoje znanje. Upoznao sam neke od učenika koji su na svetskim takmičenjima, iz različitih nauka, osvojili nagrade, da probam da ih ohrabrim. To su najveći uspesi koje jedna država može da ima. Oni su pravi šampioni, kao što su Novak Đoković ili Nikola Jokić, tako su naša deca pravi pobednici. I zaslužuju jednaku pažnju javnosti. Voleo bih kada bi ova deca, naša deca, dobra deca, bili mnogo prisutniji u medijima.

- Čvrsto negujete sve identitetske vrednosti našeg naroda i države. To je drugi stub ove gimnazije koji mu daje čvrstinu. Verujem da ćete i dalje tako nastaviti da radite. Verujem da ćemo rešiti pitanje učeničkog doma. Imali smo sastanak o toj temi. Spreman sam da zajednički te stvari uradimo, da pokažemo da kao generacija to možemo da uradimo. A vas iz Ministarstva prosvete molim da učinite dodatne napore da Fond za talentovanu decu ojačamo, nije pitanje samo novca, već i odnosa, da svi naši šampioni dobiju za svaku medalju nagradu. Pobeda je uspeh. Vas poštovani profesori molim da radimo na vraćanju ugleda prosvetnog radnika. Mora da bude odnos ko je profesor, a ko učenik, mora da se zna red, da učenici ustanu kad uđe neko stariji, da to nije nešto što je dosadno, već iz poštovanja. Kada te stvari budemo postavili, bićemo još uspešniji. To su ključne stvari kada govorimo o prosveti, jer ćemo imati veliki problem jer nam sve manje deca upisuju neke smerove na fakultetima. Vas učenike molim, da uspešno završite školovanje, sutra studiranje, poštujete i cenite svoje profesore i da nam ostanete u Srbiji. To je zlatna medalja za nas. Mnogo uspeha vam želim i neka živi naša Srbija!