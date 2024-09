- Vidite li kako komuniciram sa građanima i rešavam probleme? Very demure, very mindful. Vidite li kako koristim ćirilicu šta god da pišem? Very demure, very mindful. Da li vidite kako pravim kafu svakog jutra? Very demure, very mindful. Vidite li kako mi je radni prostor uvek uredan? Very demure, very mindful - šaljivo je izložio Vesić.