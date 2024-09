- Mnogo mi je drago što su uz sve muke i nedaće naši sunarodnici sa KiM, a velika ih je muka pritisla i golema nepravda, danas sa nama. Naš glavni zadatak kao Vlade Srbije jeste da prosečna penzija do 2027. godine bude 650 evra. Poruka predsednika države i Vlade Srbije je da ćemo do kraja godine povećati sve penzije za oko 11 odsto. U naredne dve godine država će trajno rešiti pitanje penzionera sa najmanjim primanjima. To je drugi zadatak Vlade, a treći zadatak je da vas pozivamo da se uključite u donošenje svih najvažnijih pitanja za državu i društvo. Penzioneri ne mogu da budu na marginama događanja. Hoćemo da vaše znanje, iskustvo, staloženost, smirenost, dobijemo kao podršku. Molba predsednika države i Vlade Srbije je da zajednički donosimo najvažnije odluke. To su tri cilja koja vam ja, kao predsednik Vlade, kažem da treba da ispunimo. Nadam se da ćete mi pomoći da korigujemo i cene u prodavnicama.