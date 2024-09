- Jedna od ključnih stvari koje se dešavaju sada, a o kojima se dovoljno ne priča, jeste integracija kroz infrastrukturu. Kada govorimo o evropskom novcu, o grantovima i povoljnim kreditima koje je Srbija dobila, to nisu samo 'džabe pare' – kako je predsednik Vučić rekao - to su strateške investicije u budućnost zemlje. Ta brza pruga koja ide do Subotice, a uskoro i do Niša, nije samo simbol evropske podrške, već direktno obogaćuje život u čitavoj Srbiji. Zamislite da će ljudi moći brže da putuju, privreda će se bolje povezati, a međunarodni transport će dobiti novu dimenziju. To je pravi ekonomski zamajac - rekao je Marković i dodao: