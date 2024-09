- Plata pre 10 godina vojnika je bila 330 evra, a danas je gotovo četiri puta veća. Danas imamo četiri do četiri i po puta više dronova prikazanih nego što je bilo prošli put. Kod nas u VTI su proizvedeni prvih 1000 dronova "Komarac", 500 je ovde danas - rekao je on, i zahvalio se firmi Jugoimport, kao i privatnim preduzećima.

- To će biti 60 plus 15 dana. Mislim da je važno da muškarci pre svega steknu više odgovornosti, a verujem da ćemo imati i značajan broj devojaka koje će se dobrovoljno prijaviti - kazao je Vučić.

- Nepismeno je sastavljeno, oni će u političkom smislu biti na stubu srama, ti koji su predložili to. A što me ne žele na sednici, to o njima više govori nego o meni. Ako uđu u ring sa mnom, moraju da prime udarce, ali oni ne žele da dobiju odgovor - istakao je on.