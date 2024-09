On opominje da se obnovom kuće Džafera Deve rehabilituje njegova ličnost i sprovodi negativna revizija Drugog svetskog rata što, kako dodaje, nije retka pojava u velikom delu Evrope:

- To je loša poruka, jer prekrajanje istorije i rehabilitacija nacista koja se na KiM trenutno sprovodi bez jasne reakcije međunarodne zajednice, zabrinjava jevrejsku zajednicu, Srbe i sve pobornike antifašizma - rekao je on.

- Najbolnije u čitavoj priči je to što je objekat renoviran, predstavljen kao rodna kuća Džafera Deve, a da nije postavljena tabla kako bi javnost mogla da sazna o kakvoj je osobi reč. To je važno posebno zato što prištinske vlasti nameravaju da tu okupljaju građane preko umetničke galerije, kao i da se u njemu čuva nekakva kulturna baština. Osim zaobilaženja istorijske istine o samom Devi, dodatno je sporno skrnavljenje upravo kulturne baštine, budući da je objekat od nastanka do Drugog svetskog rata bio zgrada Mitrovačkog vojnog okruga u vlasništu Kraljevine Jugoslavije, kao i da nema nikakvog dokaza da je kuća bila u vlasništvu Deve - zaključuje Damjanović.