Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da će do kraja ove godine biti otvoreno 54 kilometra brze saobraćajnice izmedju Šapca i Loznice, nova deonica Moravskog koridora kojom će Vrnjačka banja i Trstenik biti na mreži naših auto-puteva, preostalih 5,5 kilometara obilaznice oko Valjeva, kao i obilaznica oko Gornjeg Milanovca.

"Trebalo je da završimo 23 kilometra deonice Dunavskog koridora do Požarevca, ali ćemo završiti više od 30 kilometara tako da će i taj grad biti na mreži auto-puteva", rekao je Vesić za TV Pink.

Naveo je da je siguran da će do kraja godine biti završen najveći deo auto-puta Sremska Rača-Kuzmin gde ima problema sa turskim izvodjačem zbog čega im se naplaćuju penali kao i da će biti završena kompletna deonica auto-puta do Požege, izuzev tunela "Munjino brdo" koji će, kako kaže, biti pušten 1. juna sledeće godine, kada će u saobraćaj biti puštena i kompletna ova deonica.

Vesić je rekao da će do 1. juna biti puštena i saobraćajnica od Preljine do Adrana čime će se i Kraljevo naći na mreži auto-puteva.

"Ono što je važno, to je da ćemo 25. novembra, kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i tražio, pustiti novu deonicu brze pruge između Novog Sada i Subotice, dužine 108 kilometara. Veoma sam ponosan na to. Od kada sam postao ministar, bavim se svim projektima ali najviše ovim i mogli ste da primetite da u javnosti nije bilo nikakve priče da se nešto odvija usporeno ili da ima problema", rekao je Vesić i dodao da je kineski izvodjač prugu završio godinu i tri meseca pre roka.

"Mi ćemo biti zemlja sa 184 kilometara brze pruge, kada budemo pustili u saobraćaj ovaj deo do Subotice", dodao je Vesić.

Naveo je da Mađarska radi svoj deo brze pruge dužine skoro 160 kilometara, od Budimpešte do mađarske-srpske granice koja bi, kako kaže, trebalo da bude gotova do kraja 2026. godine.

"Time ćemo imati brzu prugu između Beograda, Novog Sada, Subotice i Budimpešte", konstatovao je Vesić i dodao da će se do Subotice stizati za sat i deset minuta, a do Budimpešte za dva sata i 45 minuta.

Osim toga, ministar je naveo da će biti raspisani prvi tenderi za brzu prugu od Beograda do Niša, koja će biti duga 230 kilometara i istakao da sve ovo radi zahvaljući politici predsednika Vučića da svaki deo Srbije bude saobraćajno povezan jer to znači decentralizaciju.

"Od kada znam za sebe svi političari pričaju o decentralizaciji, ali je sve to bilo mrtvo slovo na papiru jer ako hoćete pravu decentralizaciju treba da napravite put i prugu jer tu onda dođe investitor, otvori fabriku i ljudi mogu da se zaposle i pristojno žive od svog rada. Ne moraju da napuste svoje rodno mesto jer mogu da žive u jednom, a rade u drugom mestu", rekao je Vesić i podvukao da je to prava decentralizacija i da to znači razvoj čitave Srbije.