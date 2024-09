- Ti razgovori i to iskustvo su apsolutno dragoceni i potrebni, i ono što je najvažnije, bili su uspešni. Našu zemlju vodi čovek kome nije teško da satima razgovara s našim građanima jer želi da se važne odluke za Srbiju donose uz podršku naroda, koju je on uvek i imao, jer ljudi prepoznaju i vide ko se iskreno bori za njihove interese i za bolju budućnost njih i njihove dece. Projekat "Jadar" je važna tema za građane, važan projekat za celu Srbiju i ljudima su potrebni odgovori i razjašnjenja. Lični kontakt, otvorenost i dostupnost za građane, uz pažljivo osluškivanje njihovih potreba, želja i dilema, jeste ono što karakteriše Aleksandra Vučića, i što ga je uvek izdvajalo od svih prethodnih predsednika. I to je ono što čini razliku. Moji glavni utisci s tih razgovora su da su građani razumeli njegovu potrebu da ih čuje i uživo, i da su otišli uvereni da će sve odluke donositi isključivo u njihovu korist.

- Predsednik je jasno izneo mere i poteze Srbije u vezi sa situacijom na Kosovu i Metohiji, a tu su i mere ekonomske i socijalne podrške. Kao što je i najavljeno, povećaćemo finansijsku podršku za naše nezaposlene građane na Kosovu i Metohiji, a svi naši učenici u osnovnim i srednjim školama na KiM imaće besplatne udžbenike i oko 5.000 dinara mesečnog dodatka. Ići će se i na druge mere pomoći kako bi se olakšao život našim građanima na Kosovu i Metohiji. Otkad poznajem Aleksandra Vučića, on se zalaže za boljitak našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Ne vidim scenario u kom ta podrška izostaje, uprkos svim pritiscima kojima je izložen. Ubeđen sam da je to svima jasno.

- Prvo izvlačenje u okviru jesenjeg kola nagradne igre građani mogu da očekuju krajem oktobra, a i ovog puta ćemo u pet izvlačenja podeliti ukupno 10 stanova u Beogradu. Pozivam građane da nastave da unose račune u aplikaciju, a drago mi je što su to radili i tokom leta, tako da sada imamo ukupno 552.373 otvorenih naloga i 141 milion unetih računa, odnosno 170 miliona kodova. Svi računi koji su skenirani od 1. januara ove godine važiće i u ovom krugu. Ove godine imamo još jednu novinu, a to je da ako plaćate bezgotovinski, imate duplu šansu, to jest dobijate dva koda za učešće. Na taj način smo želeli da podstaknemo građane da plaćaju karticama, a sve u svrhu suzbijanja sive ekonomije, što i jeste cilj ove nagradne igre. S obzirom na to da smo veoma zadovoljni efektima nagradne igre, sigurno ćemo je organizovati i naredne godine, a planiramo da uvedemo još neke novine u nagradni fond. Do sada smo podelili čak 75 stanova u Beogradu, i stvarno je lep osećaj kad vidite da ste nekom na taj način rešili stambeno pitanje.