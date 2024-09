"I kako je najavio, govoriće o dvojakim standardima i za to postoje brojni argumenti, a mislim da su najubedljiviji položaj srpskog naroda i mere i akcije koje preduzimaju privremene prištinske institucije sa Samoopredeljenjem i Aljbinom Kurtijem na čelu. Prosto, radi se o povredama i međunarodnog prava i ljudskih prava, standarda i normi razvijenog sveta, tako da je to prilika da se svet upozna sa stanjem na Kosovu i Metohiji", ističe Milivojević.

"To je prilika da se i članice Saveta bezbednosti, ali i i Kfor i Unmik, podsete na obaveze koje imaju u skladu s Rezolucijom 1244, a to je očuvanje mira i omogućavanje normalnog života svima na prostoru KiM. Treba podsetiti da je Kosovo i Metohija entitet pod protektoratom Ujedinjenih nacija, da je Rezolucija 1244 važeća i obavezujuća za sve članice UN. I da po toj rezoluciji Unmik i Kfor imaju mandat da štite mir i bezbednost, što je sada ugroženo i to je evidentno. Prema tome, to je prilika da predsednik Srbije upravo na tim linijama deluje u Njujorku, a mislim da će mu to biti i najvažnije", zaključio je Milivojević.