- Dozvolite mi da pročitam nešto što sam napisao kao sopstvene dileme ili pitanja, a vezano za današnje događaje. Danas smo se okupili ovde sabrani na ovom parčetu zemlje Srbije. Rekao bih da se odavde sve vidi mnogo bolje i da se odavde mnogo bolje razumemo. Odavde se može videti carska ptica, beloglavi sup, kako kruži, stražari nad nebom Srbije. Ovde je mesto za mudrost i odgovore na pitanja koje sebi postavljamo. Ovde je duša bliska prirodi, korenima, veri. Odavde kada krećemo znamo da ćemo da pravo mesto stići. Odavde možemo da zamislimo svetog Justina kako šeta ovim stazama, proplancima i kako se za nas grešne moli, za spas i preporod, za oprost i smirenje svih nas. Postoje sigurno mnoga mesta gde smo danas mogli biti i to širom naše zemlje, a neki bogami i kugle zemaljske - naveo je Vučević.

- Ali, danas smo ovde, a ja verujem i znam da je to upravo deo onih molitvi našeg Ave Justina da se srećemo i obožimo. U traženju odgovora na pitanja koja sebi možemo postaviti, možemo se zapitati je li sveti Justin Ćelijski zaslužio da bude svetac SPC zato što je bio jedan od najboljih govornika u našoj istoriji ili pak zato što je bio bogoljubac i veroljubac, jedan od najvećih. Ili pak zato što je održao veru pod progonom i što nije ustuknuo pred zatvaranjima i iživljavanjima. Rekao bih da je istina u svemu tome. Sve to. Ali, moje skromno mišljenje je da je sveti Justin Ćelijski pre svega bio naša savest i da je njegov najveći blagoslov bio što nas sve opominje da ne zaboravimo na Boga, da nas ne bi otrovao egocentrizam svakodnevne sujete i taštine i da ne zaboravljavamo, a to nam se dešava, one koji su dostojni i kojima su nam se našli. Nama se Ava Justin našao i Povlen koji poručuje da ga nije zaboravio. Neka ovaj plato bude naše mesto susreta samih sa sobom, mesto na kojem možemo da se radujemo, ali i da plačemo. Mesto na kojem ćemo reći i hvala i oprosti, gde ćemo moći da se zagledamo u njegove svete oči pronađemo naš put i kao narod i kao država. Hvaga Gospodu Bogu što nam ga je darivao kao pravednika i kao oca. Srećan i blagoslovljen ovaj sabor i praznik. Na mnogaja ljeta - zaključio je premijer.