- Antonio Gutereš je postavio pet tačaka, a to su održivi razvoj, dva su mir i bezbednost, pa energetika i klimatske promene, mladi i njihova budućnost, i poslednja je transformisanje upravljanja. Kroz rezolucije koje su donosile UN došlo se do toga da svi opet traže rešenja o multilateralizmu. Ali ono što ja mogu da kažem je da postoji globalni jug, i velike zapadne sile. Velike su razlike između njih, pa i oko načina finansiranja. Zapad neće da ruši svoju finansijsku arhitekturu - istakao je on.