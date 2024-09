Naveo je da je Srbija zemlja koja je između Prvog i Drugog svetskog rata proizvodila avione ali ne i automobile i da je kralj Aleksandar Karađorđević prvi evropski monarh koji je leteo avionom na početku dvadesetog veka, kao i da je pre 112 godina, 1912. godine, sa Vršačkog brega inženjer Aurel Vlajku obavio prvi let što je bio jedan od prvih letova avionom sa naših prostora.

Istakao je da “Er Srbija” već dostiže rezultate JAT-a iz vremena bivše Jugoslavije, koji je tada bio jedna od najboljih aviokompanija u Evropi i opsluživao zemlju sa 22 miliona stanovnika, bez loukost kompanija koje u to vreme nisu postojale.

To, dodao je, govori o tome koliko je bila hrabra odluka predsenika Vučića i Vlade Srbije da se zatvori loša kompanija “Jat Ervejz” i da se krene u osnivanje nove aviokompanije “Er Srbija”, zajedno sa partnerima iz “Etihada”.

“Mi imamo sto godina tradicije obuke pilota i drugog vazduhoplovnog osoblja. To govori o tome koliko je za Srbiju važno vazduhoplovstvo”, rekao je Vesić.

Naveo je da će oko 50 miliona evra biti uloženo u projekat rekonstrukcije Trening centra Vazduhoplovne akademije u Vršcu i dodao da to govori o tome koliko naša zemlja napreduje.

“Mi smo se, zahvaljujući viziji predsednika Vučića, na vreme prilagodili i zaista mozemo da kažemo da prednjačimo kada su u pitanju reforme u obrazovanju. To se posebno odnosi na dualno obrazovanje koje je dalo rezultate i pokazalo se da sve one kritike koje su postojale kada je u pitanju to obrazovanje apsolutno nisu tačne jer ono omogućava našim ljudima da se brže zaposle, imaju bolje plate i viši životni standard”, rekao je Vesić.