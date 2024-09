Podsetimo, narodni poslanik iz tabora opozicije je i u julu pravio haos na sednici Skupštine Srbije i tom prilikom mu je predsednica parlamenta izrekla opomenu.

Naime, tokom obraćanja premijera Miloša Vučevića, šef poslaničke grupe Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanovic Ćuta je dobacivao iz poslaničke klupe govoreći da će premijeru da "izvuče uši".

"Izričem opomenu Aleksandru Jovanoviću. Dok je predsednik Vlade govorio, on je pretio, obećavao da će mu izvući uši! To je taj nivo diskusije, kako on predstavlja građane. Izričem opomenu i molim vas od srca da poštujete građane, ovaj Dom, i sve narodne poslanike bez izuzetka, bilo da su vlast ili opozicija", navela je tada predsednica parlamenta.