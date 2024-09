Slučaj Novosađanke koja je gazila i palila srpsku zastavu izazvao je buru reakcija širom Srbije. Dok je javnost ogorčena, postavlja se pitanje da li kazna do tri meseca zatvora, koja joj preti, zaista odgovara težini ovog dela.

- Tri meseca zatvora, koja su predviđena krivičnim zakonom, mogu biti uslovna kazna. To, praktično, znači da osoba može proći bez stvarnog izdržavanja kazne. Zakon je postavljen tako kao da ne vrednuje dovoljno značaj državnih simbola, poput zastave, grba i himne. Vlast treba jasnije da komunicira šta zastava Srbije predstavlja - to nije pitanje politike, već države i svih nas koji u njoj živimo.

Nepoštovanje nacionalnih simbola - šta zakon kaže?

Prema važećem krivičnom zakonu, paljenje zastave, ismevanje himne ili grba Srbije smatraju se delima koja vređaju državu. Kazne variraju od novčanih kazni do zatvorskih kazni do tri meseca. Perović je ukazao na problem u pristupu zakonodavaca:

Međunarodna praksa - šta druge zemlje rade?

- U Srbiji ako neko zastavu pocepa, može dobiti do 90 dana maksimalno. U Hrvatskoj kažnjavaju sa zatvorom ako neko peva pesmu koja se njemu ne sviđa u nekoj drugoj državi, a ne u Hrvatskoj. Hoću da kažem da mi treba da menjamo odnos prema svemu.

On je dodao da Srbija mora da redefiniše svoj odnos prema sopstvenim simbolima, jer samo na taj način može da zadrži poštovanje i autoritet.

Severina, granice i zastava - vreme je za oštrije mere!

- Meni je smetalo to što je Srbija uopšte dozvolila da se neko poput Severine zaustavlja i ispituje na granici, a da je to poslužilo kao tema. Ako neko vređa našu državu, ne treba da mu se dozvoljava ulazak. Isto važi i za svakoga ko se usudi da unižava naše simbole. Vreme je da se ovakvi postupci strože kažnjavaju, jer zastava, grb i himna nisu samo simboli - to su naša prezimena, naša prošlost i budućnost.