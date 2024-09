"Zato imate nerazumevanje šta podrazumeva ceo taj finansijski paket i rasta BDP, rebrendiranja Srbije u međunarodnim okolnostima i daleko bolje pozicioniranje Srbije. Nisam razumeo, je l’ ste vi za kupovinu rafala ili protiv? Verujem da je to dobra akvizicija za vojsku i Ministarstvo odbrane, a da je dobra i geopolitička odluka. Dotakli ste se KiM, to mi je posebno interesantno. Ja se radujem da pričam o KiM s vama, pod jednim uslovom- da mi vi jednom kažete kakva je vaša politika o KiM, a da ne kažete suprotna od naše politike, jer to suprotno može da bude izdaja KiM, a može da bude i rat. Kada budete izneli jednom vašu poltiku tada ćemo moći da pričamo o KiM.