screenshot Video Plus

screenshot Video Plus Ana Brnabić

Podsetimo, Jovanović je poznat po skandaloznom ponašanju u Skupštini Srbije, on konstantno dobacuje, viče, ustaje sa svog mesta, nekada čak i stoji na stolicama.

"Izričem opomenu Aleksandru Jovanoviću. Dok je predsednik Vlade govorio, on je pretio, obećavao da će mu izvući uši! To je taj nivo diskusije, kako on predstavlja građane. Izričem opomenu i molim vas od srca da poštujete građane, ovaj Dom, i sve narodne poslanike bez izuzetka, bilo da su vlast ili opozicija", navela je tada predsednica parlamenta.