Ministar je naveo da će samo do kraja ove godine biti završeno više od 85 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica među kojima su 54 kilometara brze saobraćajnice do Loznice, skoro 30 kilometara auto-puta između Kruševca i Vrnjačke banje - 19,9 kilometara do Trstenika i dodatnih 9,9 kilometara do Vrnjačke banje.