- Upravo smo završili razgovore sa predsenikom Kipra, on je bio gost ovde u Misiji Srbije u Njujorku. Zahvalan sam na dobroj saradnji. I on je bio zainteresovan za rešavanje kosovsko-metohijskog problema. Objasnili smo i rekli kakva je situacija, predali mu paket mera koje Srbija preduzima na engleskom jeziku. Takođe, razgovarali smo o evropskom putu Srbije, o našoj saradnji u svim oblastima, od vojno-tehničke do svih drugih. Očekujem intenzivniju saradnjz i da zajedno koristimo prostorije naših ambasada na Azijskom i Afričkom kontinentu da bismo imali što veću pokrivenost i jednih i drugih.