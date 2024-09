Naveo je da je to zapravo pruga prema aerodromu “Nikola Tesla” i dodao da po direktivi Evropske komisije do 2030. godine svi aerodormi koji imaju više od deset miliona putnika moraju da budu povezani sa železničkom prugom.

Osim toga, Vesić je naveo da se očekuje da do kraja ove ili početkom sledeće godine budu raspisani prvi tenderi za izgradnju brze pruge od Beograda do Niša, koja će biti duga 230 kilometara.

“Ta pruga treba da poveže Niš i Skoplje, a kada naši prijatelji iz Mađarske, protiv kojih je ovde u Srbiji vođena kampanja kako neće završiti prugu, urade svojih skoro 160 kilometara od Subotice do Budimpešte, vozom će se od Beograda do Budimpešte stizati za dva sata i 45 minuta, dok će se od Niša do Beograda stizati za sto minuta”, rekao je Vesić.

Naveo je da se, osim u železničku infrastrukturu, ulaže i u putnu mrežu navodeći da će do kraja ove godine biti završeno 85 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, dok će do kraja 2026. godine biti završeno 460 kilometara.

“Možete i sredinom decembra da se provozate do Trstenika i Vrnjačke banje, pa da vidite da li je izgrađen auto-put ili nije, možete za nekoliko nedelja da se provozate do Gornjeg Milanovca i vidite obilaznicu koja će biti završena, možete da odete i do Valjeva jer će početkom oktobra biti završena deonica kojom će Valjevo biti povezano na auto-put, a ako želite sredinom decembra možemo da organizujemo i autobus, ako treba i panoramski, da se provozate od Šapca do Loznice i vidite brzu saobraćajnicu čija će izgradnja biti završena”, rekao je Vesić.