-Ispunili smo zahtev oko uredbe o koeficijentima, rešavanje radno-pravnog statusa onih koji rade duži vremenski period na određeno i u proceduri je izmena Krivičnog zakonika kojom ćemo prosebno inkriminisati napad na prosvetne i zdravstvene radnike. Ne mogu da imaju status povlašćenih službenih lica, ali da moraju biti zaštićeni, to da. U rebalansu budžeta osam milijardi dinara izdvajamo dodatno samo za plate u prosveti. To su pravi pokazatelji kako se odnosimo prema prosveti. Ne znam odakle vam pravo da zaključite da građani Srbije budu neobrazovani, jer to nekom politički odgovara. Mogao bih da budem ciničan i da kažem da moja stranka ima ukupno više fakultetski obrazovanih ljudi nego što vi ukupno dobijate glasova na izborima. To što ste sebi uvrteli u glavu da ste neka elita, a da je ovaj svet, kako ga vi definišete, neobrazovan i podložan manipulaciji, nije fer prema građanima koji nisu ni naivni, ni glupi. Da ih obiđete sve, verovatno biste bolje prošli na izvorima. Nemojte nikada da potcenjujete građane i nemojte sebi da dajete pravo da ih vrednujete spram onvog ili onog stepena obrazovanja. Srbija treba da im što više obrazovanih ljudi, jer je to razvojna šansa Srbije. Još jednu ste neistinu rekli, da mi ne vodimo brigu o školstvu, jer nam deca idu u neke privatne škole. Moj stariji sin Mihailo je apsolvent Pravnog fakulteta u Novom Sadu, a mlađi Danilo je učenik II razreda državne gimnazije u Novom Sadu. I vi meni kažete da mene nije briga za prosvetu. I ja sam roditelj, na čelu sam Vlade Srbije i rekao sam to sindikatima, da položaj prosvetnih radnika nije uvek vezan za pitanje plate, već za ugled koji smo svi zajedno kao društvo urušavali decenijama. Kada bi svako od nas naučio decu da poštuju nastavnike i profesore, da ustanu kada neko uđe u učionicu, i da pričamo da li treba da imaju uniforme, a ne da li mame i tate treba prvo da imaju advokate čim upišu dece u škole i da učiteljica ne sme ništa da kaže detetu, jer će, tobože, biti da je vršio ne znam kakvo nasilje nad učenikom. Kada budemo postavili taj odnos u prosveti, prosvetni radnici će biti mnogo zadovoljniji. Nismo smanjili nikome platu, nego povećavamo i vojnicima koji čuvaju državu i policajcima koji se bore protiv kriminalaca, vatrogascima koji gase požar i lekarima koji nas leče. To je odgovorna politika, i politika i ovog rebalansa i budžeta sa kojim ćemo vrlo brzo izaći pred vas.