Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras na 79. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Vučić je na početku govora citirao Mahatmu Gandija: "Nema puta ka miru, mir je put".

- Obraćam vam se u ime Srbije, države slobode i pravde. Obraćam vam se u ime zemlje koja svojim delovanjem i principijelnom politikom odražava temu ovogodišnje skupštine. Situacija u svetu deluje još teže i mračnije nego pre godinu dana - rekao je on.

Čovečanstvo mora okončati rat, pre nego što rat okonča čovečanstvo, rekao je on.

- Srbija i njeni građani dele bol sa svima koji ginu u ratovima, i na Bliskom istoku i u Ukrajini. Deluje neverovatno da je svet na ivici nuklearnog holokausta. Približavamo se ivici ambisa - kazao je predsednik.

Vučić je istakao da Srbija svesrdno podržava članstvo afričkih zemalja u SB UN, na šta je usledio aplauz.

Printskrin RTS

- Moramo vratiti veru u mir, jedini put koji nema alternativu. Svim generacijama to dugujemo, budućnost sveta je naš izbor i odgovornost. Svi koji smo se okupili ovde iz celog sveta, uradili smo to iz plemenitih i sebičnih razloga. Lideri i najmoćnijih zemalja se uglavnom obraćaju samo svom javnom mnjenju. Ni ja se ne razlikujem mnogo, ali neću danas predstavljati samo Srbiju, visoke stope rasta, jer da se hvalim imam priliku i u svojoj zemlji - dodaje on.

Predsednik je rekao da će govoriti o tome kako je srušena Povelja UN, i kako su svi počeli da se dodvoravaju sili.

- Objasniću na primeru svoje zemlje, najlepše Srbije. Kako je rušena i gažena, i kako i danas pretvara kamičak u cipeli najmoćnijih. Posle velikih pobeda u Prvom i Drugom svetskom ratu, a Srbi su kao narod imali najveće proporcionalne gubitke u prvom ratu. Bili smo među prvima koji su se suprotstavili nacistima. Mi nismo spremali cveće za nacističke tenkove, i platili smo visoku cenu. Ipak, to nije tema mog današnjeg obraćanja - kazao je Vučić.

On ističe da upozorava na presedan i pandorinu kutiju koja je otvorena pre mnogo godina ranije, a o kojoj svi ćute.

- Nadmoćnost Zapada dovela je do kraja istorije i potpunog ovladavanja zapadnih ideja u svim delovima društvenog života. Takvo nepostojanje ravnoteže srušilo je i SSSR i Jugoslaviju. To se nije desilo slučajno niti samo od sebe, već uz učešće zapadnih službi, kako u SSSR, tako i u Jugoslaviji. Danas smo čuli od mnogih da je napadom na Ukrajinu otvorena Pandorina kutija. To je neistina - istakao je predsednik.

Dodaje da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali kaže da lideri velikih sila pozivaju na poštovanje Povelje UN, ali ne kada je u pitanju Srbija.

Printskrin RTS

- U naletu sopstvene moći su, kada su mislili da mogu da rade šta hoće, da ruše norme međunarodnog prava. Gazili su sve norme međunarodnog prava, nisu ni tražili obrazloženja! Srbiju su napali i izvršili agresiju, a nije ih bilo briga za Povelju UN - istakao je predsednik.

Vučić je podsetio na cepanje Srbije, i kaže da lideri zapadnih sila govore o opasnosti od secesionizma, što je licemerno.

- U ovom dokumentu koji držim u rukama, stoji da niko sem snaga pod kontrolom UN, to su sada snage Kfor, niko ne sme da ima oružanu silu na tlu KiM. Što je u skladu sa Rezolucijom 1244. A oni koji su izvršili agresiju na Srbiju, pokušavaju da odvoje deo naše teritorije. Hoće da otcepe KiM od Srbije, i naoružavaju takozvane KBS, a već sutra prerasta u vojsku Albanaca na teritoriju Srbije. I kada ih pitamo po kom to međunarodnom aktu radite, pošto je to pokušaj da se izazove rat i ruše norme UN, dobijemo najgluplji odgovor na svetu. Oni kažu da ne poštuju Rezoluciju 1244 pošto su priznali Kosovo pre 15 godina. Oni kažu da su sila i Bog, i da mogu da rade šta hoće i koliko god hoće - ističe on.

Predsednik je postavio pitanje svim državama, osim onim poslušničkim.

- Šta mi kao predsednici slobodarskih zemalja možemo da radimo? Lažu godinama da ćemo doneti rat na Balkan zbog Rusije. Mi nismo sluge ni SAD ni Rusije. Želim da dobro razumete mehanizme laži, i da svi zajedno pokušamo da se okupimo ovde i da menjamo ovu organizaciju. Svet je na ivici katastrofe, gde svi tobože brane principe, ne priznaju greške, a nema nikakvih principa! Samo oni mali koji nemaju kuda poštuju principe - kazao je Vučić.

Podsetio je reči Vladislava Jovanovića, koji je 1999. godine upozorio na dolazeću agresiju.

Printskrin RTS

- Ako se agresija ne zaustavi, presedan takve nekažnjene agresije će, pre ili kasnije, dovesti do agresije na niz drugih država, manjih i srednje veličine. Pravo pitanje je: Koja je sledeća zemlja?

Vučić je citirao i Baraka Obamu i Nelsona Mandelu, i opisao je sve sa čime se suočavaju Srbi na KiM, od upada u Pošte do hapšenja i zabrane putovanja patrijarhu Porfiriju.

- Kako da se suprotstavimo svemu tome? Srbija je danas najuspešnija zemlja na Balkanu. A danas slušamo i od predstavnika EU Petera Stana, da ne želi da poštuje Povelju UN. Naša obaveza je da nikoga ne lažemo, i da svima kažemo istinu. Ove velike ne zanima ni pravo ni istina. A mala i ponosna Srbija može da bude posvećena ekonomskom napredovanju, i da gleda u budućnost, kada će principi međunarodnog prava biti vraćeni na svetsku pozornicu. Jednu stvar nikome i nikada nećemo dati, a to su sloboda i nezavisnost Srbije - naglasio je predsednik Srbije.

Kaže da veruje u svet zasnovan na pravim, a ne lažnim vrednostima.