Vladimir Vuletić je dao odgovor na to koliki će biti njihov sluh, a koliki je naš domet:

- UN nažalost više nisu takvim kakvim ste ih predstavili, dakle mesto na kojem se kreira politika, one su postale, pre svega, pozornica sa koje možete da kažete i da vas svetska javnost čuje ukoliko je zainteresovana za određene teme, i to je mesto susreta. U tom smislu, predsednik će se tamo sastati sa liderima različitih zemalja i da sa te pozornice kaže ono što je muka Srbije i to je otprilike maksimum koji se može očekivati od onoga što ćemo imati prilike da vidimo i čujemo kada je u pitanju Generalna skupština. Mesta za kreiranje politike su centri svetske moći, pre svega Vašington s jedne strane, a sa druge Peking i u izvesnom smislu Moskva. UN su nastale kao proizvod Drugog svetskog rata kao i poredak koji je stvoren, a kada je taj poredak srušen i UN su izgubile tu snagu koju su imale, a mislim da je i predsednik o tome govorio, odnosno da je 1999. godina prelomna jer je tada prvi put načinjen presedan i agresija na tadašnju SR Jugoslaviju je sprovedena, a da nije bilo nikakvog mandata.