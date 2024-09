- Želim da vas sve upozorim , dragi prijatelji, na ono što se dogodilo Srbiji, presedan koji se danas i upotrebljava i zloupotrebljava u različitim delovima sveta, na Pandorinu kutiju koja nije otvorena ni pre dve, ni pre pet godina, već mnogo godina ranije, a o kojoj svi glasno ćute. Nadmoćnost Zapada dovela je do kraja istorije i potpunog ovladavanja zapadnih ideja u svim delovima društvenog života. Takvo nepostojanje ravnoteže srušilo je i SSSR i Jugoslaviju. To se nije desilo slučajno niti samo od sebe, već uz učešće zapadnih službi, kako u SSSR, tako i u Jugoslaviji. Danas smo čuli od mnogih da je napadom na Ukrajinu otvorena Pandorina kutija. To je neistina - istakao je predsednik.

- U ovom dokumentu koji držim u rukama, stoji da niko sem snaga pod kontrolom UN, to su sada snage Kfor, niko ne sme da ima oružanu silu na tlu KiM. Što je u skladu sa Rezolucijom 1244. A oni koji su izvršili agresiju na Srbiju, pokušavaju da odvoje deo naše teritorije. Hoće da otcepe KiM od Srbije, i naoružavaju takozvane KBS, a već sutra prerasta u vojsku Albanaca na teritoriju Srbije. I kada ih pitamo po kom to međunarodnom aktu radite, pošto je to pokušaj da se izazove rat i ruše norme UN, dobijemo najgluplji odgovor na svetu. Oni kažu da ne poštuju Rezoluciju 1244 pošto su priznali Kosovo pre 15 godina. Oni kažu da su sila i Bog, i da mogu da rade šta hoće i koliko god hoće - ističe on.