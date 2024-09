Ministar spoljnih poslova u Vladi Republike Srbije Marko Đurić izjavio je u Njujorku da je predsednik Srbije u svom obraćanju na generalnoj debati 79. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ogolio neprijatnu istinu, a to je da najveći zagovornici međunarodnog prava na svetu u slučaju Srbije to pravo nisu poštovali.

Đurić je u izjavi novinarima ukazao na to da je za pozicioniranje naše zemlje ključno i to što se na sastancima sa predstavnicima država širom sveta ukazuje na to da su za Srbiju Povelja Ujedinjenih nacija i međunarodno pravo svetinja.