"Ako se agresija ne zaustavi, presedan takve nekažnjene agresije će, pre ili kasnije, dovesti do agresije na niz drugih država, manjih i srednje veličine. Pravo pitanje je: Koja je sledeća zemlja?", podsetio je predsednik na Jovanovićevo upozorenje.

Osvrćući se na govor predsednika Vučića, Jovanović u razgovoru za Kurir ističe da to što je ceo svet čuo za zločine nad našom zemljom deluje kao jedan vrlo važan materijal za razmišljanje.

" Drugu godinu za redom naš predsednik raskrinkava je agresivnu politiku zapada prema drugim zemljama i posebno je naveo primer agresije NATO nad SR Jugoslavijom koja se završila nasilnim preotimanjem naše južne pokrajine i kasnijom uzurpacijom. To su bile jedne u nizu agresivnih akcija zapada prema nama, još od vremena kada se zapad pripremao da uništi bivšu Socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju, uvek se stavljajući na stranu onih koji su bili za njeno cepanje. I ta politika protiv Srbije se nastavlja i sada", navodi Jovanović.

"Bila je dužnost to da se kaže, a pitanje je koliko će uticati na izmenu politike zapada. Verovatno neće ali će sigurno imati odjek u manjim i srednjim zemljama koje se i same osećanju ugroženo i mogu biti žrtve budućih zapadnih sukoba. Sve u svemu, zapad nema nameru da odustane od sadašnje agresivne politike po pitanju Kosova i nepodnošljiva im je ta kost u grlu koja predstavlja opiranje Srbije da to prtihvati. Ali, moraće da preispituju svoju odluku o priznanju Kosova", konstatovao je Jovanović za Kurir.