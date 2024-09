- Rekao sam mu i koliko smo i ozlojeđeni i frustrirani zbog svega što je potpisano 2013. godine, uvek izmišljanja nekakvih razloga sa jedinim ciljem da se protera srpski narod sa KiM. To je bilo ono što sam rekao, a Srbija nikad neće bežati od dijaloga. Bio sam, nažalost, u pravu i za Petera Stana, ali je to uobičajeno za one koji priznaju Kosovo.