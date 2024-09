“Osim što ćemo ovih 5,5 kilometara završiti u oktobru, radimo i novih 2,8 kilometara južne obilaznice oko Valjeva, što smo ugovorili, a radićemo i put između Ljubovije i Valjeva gde ćemo raditi novi tunel ‘Proslop’ što će bitno skratiti put i ljudima koji žive u Ljuboviji, Bratuncu… omogućiti da brzo mogu da dođu do Valjeva, a onda preko brze saobraćajnice i do auto-puta ‘Miloš Veliki ’”, rekao je Vesić.

Naveo je da će do 1. juna sledeće godine biti završena deonica od Preljine do Adrana, kod Kraljeva, čime će i taj grad biti priključen na auto-put.

Takođe, dodao je da će do 1. juna biti puštena u saobraćaj i deonica auto-puta od Pakovraća do Požege, sa tunelom “Munjino brdo”, da će do septembra sledeće godine biti završen kompletan Dunavski koridor, do kraja 2025. kompletan Moravski koridor, a u 2026. godini i kompletan Fruškogorski koridor.