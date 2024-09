- U diplomatiji su vrlo često sastanci na marginama velikih samita čak i važniji od onih koji su na agendi. Posebno posmatrana u svetlu diplomatske ofanzive Srbije sa ciljem da se osvetli na svetskom nivou kakvo je stanje na prostoru KiM. Srbija i njeno rukovodstvo vode vrlo važnu borbu u međunarodnoj areni i ovakvi skupovi su sjajna platforma da predstavimo istinu - kazao je on.

- Ti brojni sastanci koje predsednik ima u Njujorku ne treba da nas iznenade. Mislim da je našoj javnosti jasno da je Vučićev autoritet izuzetno snažan, ne samo na evropskom već i na globalnom nivou, o čemu svedoče i brojni bilateralni sastanci koje je imao i sa kineskim i ruskim predsednikom, predsednikom Francuske, Merkelovom, Šolcom... Činjenica je da on svojim ličnim autoritetom prevazilazi autoritet zemlje, te da ima brojne kontakte na globalnom nivou. To se manifestuje i u UN i verujem da mnogi lideri žele sastanak s njim a jedan od razloga je i to što je njegov prethodni govor u UN izazvao veliku pažnju - kazao je Graovac.