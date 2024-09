"U govorima je jasno rekao ne samo kakvi su naši odnosi i šta se događa, već i da se da veliki osvrt na trenutne međunarodnu saradnju i odnose i to sa opaskama na to šta valja, a šta bi trebalo popraviti. Tu je predsednik bio vrlo decidan i rekao je da je postojeći međunarodni poredak gotov, da on više ne može da funkcioniše, jer je nastao posle raspada SSSR kada su Amerikanci i deo EU uzeli sve pod svoje. Polako ali sigurno stvara se novi međunarodni poredak koji treba da obezbedi multipolarnost, a to znači da treba ojačati UN, da sve zemlje mogu da učestvuju ne samo u razgovorima nego u odlučivanju o miru i međunarodnoj bezbednosti. S druge strane, treba da se krene u to da zemlje u razvoju, a to su pre svega zemlje Afrike, Azije i Latinske Amerike izvuku iz užasne ekonomske situacije u kojoj su siromašne i pored ogromnih prirodnih bogastava", objašnjava naš sagovornik.