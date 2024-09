Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima Srbije iz Njujorka i govori o zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, razgovorima sa svetskim zvaničnicima, ali i o drugim aktuelnim temama.

O skupštini

- Rekli su da ne smem da dođem na sednicu Skupštine o litijumu i da bi to bilo kršenje ustava. Ne znam da li sam tu tog dana, ali kad me pozovu uvek sam spreman da dođem. Sad ćemo završiti na preko 76,5 milijardi i to je ogromna razlika. Sa 4.500 evra po glavi stanovnika do 11.500. Srbija je napredovala, smanjena nezaposlenost. Imamo 550.000 ljudi fortmalno više zaposleno, ljudi to znaju. Nikada po svojoj prirodi neće biti zadovoljni, uvek traže više i bolje. Neko živi za rezultat, neko za budućnost, a oni za sitnu pakost. Koliko ste puta videli u njihovim novinama "Vućiću stiže svilen gajtan", ili iznervirao se Vučić. Kakav je to pristup, onaj malih zavidnih, sitnih, pakosnih ljudi koji vide da nekoga ne mogu da pobeda u ringu, da mu ne mogu ništa pa ajde da ga ogovaramo.

O energetici

- Moraćemo da radimo na energetici mnogo više, nismo u stanju da to promenimo decenijama. Napravili smo novi blok traljavo uz mnogo kašnjena. U energetici moramo sve da menjamo, kada dođe veštačka inteligencija i električni automobili, trošićemo više, nećemo imati struje, niko u okruženju neće imati struje. Moraćemo da radimo mnogo. Znate kako to u Srbiji ide, kad kažete imate belo zlato, litijum kažu hoćeš da nas potruješ. Kome to da objašnjavate? Mi volimo sebe da lažemo, da obmanjujemo, ne volimo da se bavimo naukom. Amerikanci gledaju, sagledavaju svaki deo sveta, sve prate i znaju, zato su toliko ispred nas.

O Bećiroviću

- Reč je o notornoj laži, opasnoj igri koju igraju lažovi iz Sarajeva, to je radio i njihov ministar, to nije prvi put. Čini se da im je poslednja prilika da okrenu svet protiv Srbije. Ne mogu da razumeju, jer polaze od sebe, znaju da su samo patuljak i patrljak u čije ime odlučuje neko drugi. Ajde da to vreme iskoristimo i pokušamo da nešto učinimo protiv Srbije, svi ozbiljni ljudi u svetu to znaju. Prosledili su informaciju kako sklanjamo Titov grob, a onda su se šokirali kada su videli moju izjavu. Znamo Vučića, on je predsednik i odna su se oni našli u nebranom grožđu i počeli da govore ovakve stvari. Videli su da je to sa Titom njihova prilika, a kad im je to propalo morali su tako da reaguju, niko im u to ne veruje, ni Bošnjaci u Sarajevu i oni znaju da lažu. Biće neki izbori verovatno, pa moraju da lažu.

O zaključcima iz Njujorka

- Razgovarao sam sa više od 25 šefova država i premijera, sa više od 20 ministara spoljnih poslova, prisustvovao sam brojnim sastancima gde nisu bili ni jedni ni drugi, prisustvovali su mnogi najmoćniji ljudi sveta, vlasnik Tifanija, a suštinski sin najbogatije čoveka na svetu... To je važno za nas zbog dolaska Luj Vitona. Do toga da sam na kratko imao susret sa Ilonom Maskom, danas ću da se vidim sa Netanjahuom. Saznao sam da su ovde odvijani razgovori velikih lidera, svi žele po svaku cenu, zapadni svet želi mir. To je dobra vest za nas. Nisam siguran da Netanjahu želi da iskoristi priliku, već mu se ukazala, za njega su se poređale karte, tako da, kada pogledate sa njegove strane ne zna ko će biti predsednik u SAD i pokušava da reši pitanje Izraela dugoročno.

- Mislim da svet, kao što sam rekao pre tri meseca, da se polako zahuktava i sve ide ka savršenoj oluji. Nadam se da će Amerikanci, nadam se i želim da će da iskoriste sav svoj kapital i uticaj da zaustave sukom na Bliskom istoku i da će da pokušaju da zaustave sukom u Ukrajini i Rusiji. Evropi je mir najpotrebniji.

- Evropa je nekada bila druga najveća sila po ekonomiji, danas je na 17,5 odsto ukupnog svetskog BDP. Evropa će da pada, Kina će da raste, Amerika se drži. Imate najnoviju veliku borbu između SAD i Kine koja se tiče veštačke inteligencije, nije pitanje više ko će da ima više pušaka. Ovde njihovi najmoćniji ljudi i najbogatiji smatraju da Amerika ima prednost od oko 5 godina, a drugi primećuju da Kinezi imaju tigrovo oko i da žele da ih prestignu. Nedovoljno se time bavimo, nedovoljno radimo, nedovoljno smo posvećeni tome, bavimo se glupostima i problemima koji nisu problemi. Moramo da damo sve od sebe, zavisiće od našeg znanja. Slušao sam šta su govorili, Kinezi hoće da obučavaju zemlje u razvoju. Planiram da zamolim predsednika Sija da nam uzme 300 ljudi da idu u Kinu na obuku, mi ćemo da platimo sve, da ti ljudi budu dobro obučeni. To ćemo da radimo i sa Amerikancima i sa Francuzima. To će da menja sve. Dovešće nas do toga da će, između ostalog, da će za 10 godina rak da se leči, da će laserima, koji će da koštaju 100 evra da se obaraju avioni od 100 miliona evra. Moramo da budemo spremni na to. Samo su dve sile, Amerika i Kina i velika je borba.

- Pre toga mora da se završi rat da bi Evropa mogla da se posveti sebi i razvoju. Zemlja nam je prazna, nikad nam nije dovoljno teritorije ali nam je zemlja pusta. Pogledajte Slavoniju, kao da ste pogledali istočnu Srbiju. Velike promene su pred nama i očekujem da se to pokaže u narednom periodu. Ako pobedi Kamala Haris očekujem da će da ima čak snažniji od Trampa, pristup jastreba prema Kini i da će se razlikovati njena politika od Bajdena, koji je kako god okrenete, vodio u jednom delu prema Kini neku vrstu politike detanta, znajući da vreme za obračun ekonomski i politički tek dolazi. Celom Zapadu je u interesu mir na Bliskom istoku. Kada vodite rat, onda jedan, dva ili tri velika proboja mogu da završe rat. Mislim da su obe strane, Ukrajina i Rusija, iscrpljene, da je Ukrajina u malo težoj poziciji.

U kakvoj je poziciji Srbija danas

- Prilazili su ljudi koji su zaposleni u UN dakažu da nikada nisu čuli govor kakav sam ja održao, to ljudi čitaju i kažu da nikada to nisu videli i saglasni su da je to srž problema. Dok sam razgovarao sa Kličkom, prišli su Rusi, pa su isto to govorili. Retkost je da neko može i sme da kaže ono što smo mi rekli. Govorio sam, ne samo ono što ja mislim, govorio sam iz duše svakog građanina Srbije, iznosio sam činjenice. Nisam govorio ni o kome loše, nisam koristio priliku da izigravam, ne znam koga sa izmišljotinama poput Bećirovića, kada zna da nismo u poziciji da odgovorimo, osim u pisanoj formi. Mislim da je suštinski problem, Zapad nama nikad nije rekao, osim činjenice, svih laži 2000. Kosovo je demokratsko pitanje, treba da se sačuva državna zajednica, pa su proglasili nezavisnost Kosova, sve te laži da ostavite po strani, mislim da je suštinski problem da ljudi sa Zapada nisu u stanju da kažu izvinite, niste vi Srbi bili cvećke ali da, i mi smo napravili greške, ne bi danas tako postupili, barem to da kažu. To nikada nismo čuli i verujem da u narednih 10 godina to nećemo čuti. Ovde svi mere, ostalo je pet nedelja i pet dana, do izbora. Kada gledaju istraživanja i vide brojke, ljudi treba da znaju da će na nacionalnom nivou Kamala dobiti više glasova. I Bajden je imao više, ali nije to pitanje. Pitanje je kakvo je stanje u svim državama. Ako Kamali Haris, kako se procenjuje od najmoćnijih, potrebna pobeda u ukupnom broju glasova od oko 4,1 odsto da bi postala predsednica, a Trampu bi mogao i poraz od 3 odsto dovoljan da postane predsednik.

- Moramo da razumemo da moramo hitno da se ukrcavamo u neki, ako je u prvom Amerika, u drugom vagonu Kina, u trećem razvijene zemlje, da se ukrcamo u četvrti, da ne zaostajemo. Moraćemo da radimo posvećenije na razvoju nauke, tehnologije, obrazovanja. Ne mogu da slušam kuknjavu. Biće uskoro u celoj Srbiji da se ne plaćaju udžbenici, a kako god da okrenete svi tražimo razlog za kukanje. Svi ćete na kraju imate tablete, neće biti ništa teško osim što će morati da se uči više. Počeli su da vraćaju ljude na posao, nema više sedenja kod kuće i da se ne radi ništa. Svi mi, koliko god malo da radimo, radimo više od drugih i to nam daje priliku da pravimo uspehe. Amerikanci su vredni ljudi, vidite kolike probleme imaju sa tom digitalnom lenjivošću. Neko mora da očisti jabuke, da očisti ulice. Odbijao sam da nedelja bude neradan dan, iz Dveri su čini mi se došli i rekli da uslov bude neradan dan, prekinuli smo saradnju. Nema neradnih dana, sami ih napravimo više nego što je potrebno.

- Radili su u Finskoj eksperiment, smanjite na 4 radna dana po 8 sati, ako dnevno uberete 100 kg jabuka, to je 500 kg nedeljno. Proporcije su važne, u ta 40 dana bi trebalo da uberete 80, uberete 84, više, to traje tri meseca, posle tri meseca se vratite na 80 pa padnete na 75 i padate dalje jer nemate motivaciju. Tražite motivaciju sa još kraćim radnim vremenom. Veštačka inteligencija će nam doneti to da nam sve usluge postanu važnije. Moramo da se, kao zemlja koja nema more, ako sebe podignemo, ako ja počnem da radim više, ako vi radite više, menjamo sebe...

O govoru u GS UN

- Šta drugo da kažu, naši politički protivnici, nisam video te naslovne strane. Sam sam napisao i sam diktirao i hvala im što su moj mozak uporedili sa veštačkom inteligenicijom. I dalje mi mozak radi. Kada nemate šta da radite, kažete prazna sala, meni je bila nikad punija, ljudi to naknadno čitaju. Kada je govorio španski premijer ja sam jedini bio prisutan od šefova država. Mislim da je Sijarto imao izvanredan govor. Šta drugo da kažu? Glumio je Tita? Nisam glumio nikoga, govorio sam kao srpski predsednik, jedne male ponosite zemlje koja ima svoj stav i koja se muči sa problemom koji je delom nametnut, i delom sama kriva. Da ne pričam o lažima kojima smo sebe obmanjivali do proglašenja nezavisnosti Kosova. Danas živimo u realnosti, razumemo svoju poziciju, nećemo sukobe, nećemo ratove, znamo da su nas prevarili sa Briselskim sporazumom, kupovali vreme. Pokazalo se da smo bez obzira na to žilavi. Nastavićemo da se borimo za svoju zemlju. Primetili ste, nemam energije da govorim o svojim protivnicima, iskoriste svaku priliku da nešto kažu, uglavnom kratko, glupo, neistinito...

Predsednik Vučić je, podsetimo, pred Generalnom skupštinom UN podsetio na prave korene velikih tragedija kojima trenutno svedočimo i upozorio da su posledice kršenja međunarodnog prava razorne po načela Povelje svetske organizacije. On je bez ikakvog uvijanja govorio o istinskom početku rušenja modernog sveta, gaženju Povelja UN i trenutku kada smo, kako je rekao, prestali da verujemo u pravo i počeli da se dodvoravamo sili.

On je u svom obraćanju na 79. sednici GS UN u Njujorku navodio činjenice koje objašnjavaju svetski poredak i nepravdu koja je Srbiji činjena decenijama. Kako je naglasio, notorna je neistina da je napadom na Ukrajinu otvorena Pandorina kutija i počelo kršenje međunarodnog prava.

Ceo govor predsednika Vučića u GS UN