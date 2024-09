Vučić: Samo su dve sile, Amerika i Kina i velika je borba

- Moramo da damo sve od sebe, zavisiće od našeg znanja. Slušao sam šta su govorili, Kinezi hoće da obučavaju zemlje u razvoju. Planiram da zamolim predsednika Sija da nam uzme 300 ljudi da idu u Kinu na obuku, mi ćemo da platimo sve, da ti ljudi budu dobro obučeni. To ćemo da radimo i sa Amerikancima i sa Francuzima. To će da menja sve. Dovešće nas do toga da će, između ostalog, da će za 10 godina rak da se leči, da će laserima, koji će da koštaju 100 evra da se obaraju avioni od 100 miliona evra. Moramo da budemo spremni na to. Samo su dve sile, Amerika i Kina i velika je borba - istakao je.