- Prilazili su ljudi koji su zaposleni u UN dakažu da nikada nisu čuli govor kakav sam ja održao, to ljudi čitaju i kažu da nikada to nisu videli i saglasni su da je to srž problema. Dok sam razgovarao sa Kličkom, prišli su Rusi, pa su isto to govorili. Retkost je da neko može i sme da kaže ono što smo mi rekli. Govorio sam, ne samo ono što ja mislim, govorio sam iz duše svakog građanina Srbije, iznosio sam činjenice - istakao je Vučić.