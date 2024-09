„Kum može da seče stablo i onda to nije problem, može da uništava zelenilo, ali se Jovanović tada ne buni, već ćuti i opravdava svoj nadimak. Nismo mogli da čujemo da se neko bunio, saopštavao, pretio, upadao u Skupštinu grada, Skuopštinu opštine Voždovac, da je to skandal, ekocid… Ništa od toga, jer tamo gde je kum, onda sve može, a gde je neko drugi, ko nije kum ili finansijer, onda ne može“, kazao je Vesić.

Vesić je rekao da je od 1976. do 2012, odnosno za 48 godina, izgrađeno 596 kilometara auto-puteva, od čega tri četvrtine do 1990, dok je od 2012. do danas izgrađeno 468 kilometara, a uz 129 kilometara koji će biti završeni do kraja ove godine – to će biti 597 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica.