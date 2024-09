Svako ko je želeo da čuje, njegove poruke su bile jasno pomirljive i ultimativno fokusirane na čuvanje stabilnosti. Samo 24 sata nakon toga, na istom mestu, nastupio predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovina Denis Bećirović. On je optužio rukovodstvo Srbije da “ponovo ugrožava suverenitet i teritorijalni integritet BiH.

- Ovo je jedan čist falsifikat, čovek je nastupio sa onim što bi on voleo da je istina, tvrdio je ličnim integritetom koji je očigledno mnogo velik na indijanskom i engleskom, trudio se na naučio te reči napamet. Čovek ne zna engleski, nego se spremao, želeo je da ostavi dobar utisak. Naravno, imao sam dilemu da li je u pitanju neki Bećirović ili Kurti, to je isti način nastupa gde se iverzijom istine nastupa međunarodnoj javnosti gde pokušavate da steknete simpatije na antisrpskom sentimentu. Obeležavati Srbiju kao zemlju koja ugrožava suverenitete BiH samo jer poštuje Dejton, a Srbija stalno ponavlja da poštuje granice BiH. Neverovatna je ta želja da se etiketira Srbija po svaku cenu. To govori da nemaju ni ideje, ni politiku.