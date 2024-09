Govoreći i važnosti govora predsednika Srbije u UN, predsednica Skupštine Ana Brnabić rekla je, gostujući u Dnevniku RTS-a, da su te poruke važne zbog očuvanja i borbe za teritorijalni integritet Srbije, za obajšnjavanje kada je svet počeo da srlja u haos. To je, kako kaže, krenulo 1999. godine agresijom NATO-a na Srbiju.

Brnabićeva dodaje da je 2008. godine to produbljeno kada su države požurile da prihvate takozvano nezavisno Kosovo.

Situacija se promenila u odnosu na prethodne godine

"Bili smo zemlja koja ode tamo, održi govor koji je za domaću publiku, vratite se kući i nikom ništa, to je lepo za vas i vašu porodicu", navela je Brnabićeva.

Poruke zapadnih diplomata

"Delim frustraciju našeg naroda da to nije dovoljno. Kurti hvata poslednji vagon političkog zatišja. Formiran je EP, EK treba da se formoira, ali ni EP ne radi u punom kapacitetu. Čekaju nas izbori u SAD u novembru i on to koristi i želi da izazove oružani konflikt, da isporovocira srpski naord na KiM", navela je Brnabićeva.