Podsetimo, Jovanović je danima otpuživao Anu Brnabić da je kupila vilu Jovanke Broz. On joj je, takođe, obećao izvinjenje ako se utvrdi da je to što priča laž, međutim i tu je slagao jer izvinjenje nije uputio.

Aleksandar Jovanović i pored ovog priznanja nije rekao "izvinite" predsednici Skupštine, iako je prethodni dan rekao da će to učiniti ukoliko se utvrdi da ne govori istinu odnosno da laže.

"Poštovani narodni poslaniče, hvala vam na svemu što ste pokazali u poslednjih pet dana. Pred građanima Republike Srbije smo se ljudski dogovorili, sinoć, da ukoliko pokažem danas da ste govorili neistinu, i da to što vi zovete Jovankina vila, a što je vila Republiike Srbije, nije moje vlasništvo da je nisam kupila da ćete se danas izviniti. Vi ste rekli: "Da, izviniću se". Poštovani građani Republike Srbije nismo čuli izvinite. To su takvi ljudi. Meni vaše izvinjenje više ni ne treba. Vi ste nešto obećali, slagali ste, i to ste slagali pred čitavom javnošću Republike Srbije, i vi ste sve o sebi rekli", rekla je Brnabićeva