"Istovremeno ih ograničava u mogućim daljim pritiscima na nas. Srbija je bila sagovornik i SAD, i Rusiji, i Nemačkoj... Mi na taj način ne samo da reafirmišemo nego i pojačavamo svoj položaj nezavisnosti u odnosu na sve velike sile, što nam omogućava da sa svima razvijamo odnose na principima koji su prihvatljivi s gledišta međunarodnog javnog prava. Dobri odnosi s jednima ne isključuju dobre odnose s drugima i obrnuto. I to sužava prostor za moguće ucenjivanje nekih velikih sila ", napominje Jovanović.

On kaže da su bilateralni sastanci sa afričkim zemljama od velikog značaja jer su one mnogobrojne i njihov glas u UN često može da bude odlučujući. Naš sagovornik napominje da je Srbija i ovoga puta u Njujorku pokazala da sa svima može da razgovara.

"Poruke koje su poslate, oslanjanje na EU pre svega, potom i na druge partnere iz sveta - SAD, ali i druge, govori o tome da se spoljna politika Srbije nekako kristalisala, da je mnogo više oslonjena i na partnere iz EU, ali da je očuvala i odnose s Rusijom i Kinom, mnogo više s Kinom nego s Rusijom. Ako govorimo o nekim novim partnerima, Srbija ima i te kako živu komunikaciju ne samo sa EU već i sa zemljama s kojima je nekadašnja Jugoslavija sarađivala, pre svega nesvrstanim. Bilateralni susreti koji su dešavali i na tom terenu govore o tome da Srbija ponovo može biti most ka zemljama s kojima je naša država od Drugog svetskog rata do danas imala blisku saradnju i da na tome može da se grade dalje odnosi. Mislim da je svaki konstruktivan pristup Srbije dobrodošao, da je to i prepoznato od partnera", objašnjava Antonijević.