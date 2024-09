Kako komentarišete ružnu poruku poslanika Zdravka Ponoša koju vam je uputio u Skupštini, a kojom je uvredio sve žene - da treba da sede kod kuće, a ne da rade?

- Narodnom poslaniku se očigledno nije dopalo što sam na plenumu, braneći izmene zakona koje se tiču povećanja roditeljskog dodatka, govorila afirmativno o porodici i porodičnim vrednostima. Žalio se da me nije razumeo i pominjao nekakve pingvine, a zatim mi poručio da "radim nešto drugo, kačim zavese i kuvam ručak". Najpre, moram da kažem da ja zaista uživam u spremanju obroka za svoju porodicu, kad god sam u prilici da to činim, i ne vidim u tom činu ništa uvredljivo. Pa ipak, interesantno je da su istog dana, na plenumu, njegove kolege i koleginice iz opozicije smatrale da je potpredsednik Vlade Aleksandar Vulin "uvredljivo i s nipodaštavanjem govorio o ženama" kad je rekao da se s njima ne treba svađati, već da treba ceniti njihovu lepotu. Dakle, reč je o dvojakim aršinima i licemerju, jer čini se da jedan deo opozicije veruje da ženama uvredljivo može da se obraća samo sa pozicije vlasti, pa čak i onda kada ništa uvredljivo nije rečeno. Kad oni nekoga vređaju, onda je to, valjda, sloboda govora i vrhunac demokratije. Verujem da bismo bili politički zrelije društvo kad bismo se otarasili te ružne navike da vadimo trunje iz tuđih očiju, a ne primećujemo brvno u sopstvenom oku.