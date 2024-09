Sastanci koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić imao u Njujorku s brojnim svetskim zvaničnicima imali su za cilj da se naša zemlja politički i ekonomski pozicionira što bolje. Predstavljeni su i potencijali Srbije - od veštačke inteligencije i biotehnologije do Ekspa 2027, a sagovornici Kurira ukazuju da je nakon predsednikovih poruka iz Njujorka jasno da on razmišlja dugoročno i da je ukazao na neophodnost jačanja ekonomije. Takođe, kako ističu, poslata je poruka da Srbija ostaje na evropskom putu, ali uz poštovanje svojih državnih i nacionalnih interesa.

Predsednik se osvrnuo i na svečani prijem "Serbia Beyond Future" i ocenio da je naša zemlja "spojila nespojivo" jer je uspela da dovede istaknute predstavnike dve najmoćnije partije u SAD, kao i druge važne goste, te naveo da je dodatni značaj tog skupa, kad su predstavljeni potencijali Srbije - od veštačke inteligencije i biotehnologije do Ekspa 2027, što se to dogodio uoči američkih predsedničkih izbora. Naglasio je da Srbija mora da nastavi da radi na dobijanju podrške.