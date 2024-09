Premijer Miloš Vučević govorio je za "Jutro" na Prvoj televiziji o važnim političkim i društvenim temama Srbije, s akcentom na sednici Narodne skupštine, govorom predsednika Vučića u Njujorku, kao i povećanjima plata u javnom sektoru.

- Naša sednica u Skupštini se nastavlja, veliki je broj amandmana, iz redova opozicionih stranaka. Ono što jeste zloupotreba poslaničkih prava, jeste da se ne priča o temi amandmana, nego o Kosovu, litijumu ili Vučiću. Nastavljamo sutra sednicu i kada završimo predsednica Skupštine će zakazati novu sednicu po predlogu opozicije za izmenu i dopunu Zakona o rudarenju i geološkim istraživanjima. Vlada je spremna da učestvuje, negativno smo se izjasnili na taj predlog zakona. Prvog oktobra počinje redovno zasedanje, zato su opozicioni poslanici zahtevali vanredno sazivanje, a ne redovno, kad su mogli, ne znam. Ovako ne bi bili limitiranio vremenskim okvirom. Vlada ni predsednik ne beže ni o razgovoru o litijumu, ni o Kosovu, radujemo se razmeni agrumentacije.

Vučević je naglasio da što se tiče rebalansa budžeta, najvažnija stavka jeste da su povećana izdvajanja za poljoprivredu, zdravstvo, najvažnije infrastrukturne projekte i obrazovanje.

-Nigde nemamo odustajanje od nekog projekta. Ogromna sredstva smo pripremili za podršku porodica sa više dece i dobra je odluka da sva deca od 1. januara 2025. budu obuhvaćena ovim zakonom – za prvo dete je 500.000 dinara, za treće je 2,2 miliona dinara. To znači da imate sigurna desetogodišnja primanja kada imate troje i četvoro dece. Što se tiče povećanja plata i penzija, videćemo sa MMF – om da li će biti 10,9 ili 11 posto od decembarske penzije u za javni sektor ide povećanje plata od 1. januara 2025, a najveće povećanje plata jeste za prosvetne radnike, za profesore, nastavnike, učiteljice U vaspitačice. Voleo bih da smo mogli da ponudimo i dva i tri puta veće povećanje, ali nije pitanje dobre volje i da li neko treba da ima veću platu, već šta je realno i šta država može da izdrži, a da ne srušimo celu ekonomiju države. Neki opozicioni poslanici polako iznose da bi početna plata trebalo da bude 120.000, ma treba da bude i 220.000, to je najlakše reći, ali je pitanje odakle i kako to izvesti. Predvideli smo 12 posto za prosvetne radnike, 8 posto za ostale u javnom sektoru.

Nisam ništa čuo konstruktivno od amandmana što se tiče opozicije

On je najavio novu jednu rundu razgovora sa sindikatima u utorak te naveo da je spreman sam na dijalog i da razume očekivanja.

-Ne smemo da upropastimo državu da bi se dodvoravali bilo kome. Najveće povećanje smo predvideli za prosvetne radnike, ali ne mogu da kažem da su nam vojnicim policajci niti vatrogasci manje bitni, a stavili smo akcenat na prosvetu. Po prvi put ćemo doći da je početna plata u prosveti biti 95% prosečne zarade u Srbiji. Sundikati su tražili da to bude izjednačeno, ali trenutno ne možemo. Naša projekcija rasta BDP je 4%, a mi predlažemo da se plate povećaju za 12%. Mislim da je to korektna ponuda. Nisam ništa čuo konstruktivno od amandmana što se tiče opozicije, ne kažem da je sve što predlože negativno, ali najčešće su to olaka rešenja, bez obzira da li je moguće ili ne, prosto jedno dodvoravanje onima koji su nekada opravdano, a nekada ne, nezadovoljni.

Mi sedimo na našoj stolici, ali ona može da se okrene i levo i desno

Što se tiče Ist Rivera, predsednik Vučić je uradio važan posao za Srbiju, navikli smo da će on reći što većina sveta misli, a ne smeju da izgovore, reči su premijer Vučevića.

-I ne mogu da kažem da sam iznenađen sadržajem njegovog govora. Ono što je radio na marginama je ne manje važno, bilo je nebrojano susreta. A to pokazuje našu svestranost i racionalan pristup, a oni koji nemaju znanja i zlonamerni su to zovu sedenje na više stolica. Mi sedimo na našoj stolici, ali ona može da se okrene i levo i desno, ali ne menja svoju poziciju i to je komparativna prednost. Sama činjenica da se predsednik sreo i sa predsednikom Irana i sa premijerom Izraela, to nije slučajno. Ova dva bloka vide Srbije kao državu sa kojom moraju da razgovaraju. To pokazuje da je pozicija Srbije često priznatija spolja nego što mi imamo utisak.

Porodicama ne dozvoljavaju da se obeleži mesto gde su ubijena trojica Srba

Premijer je ocenio da Banjska nije smela da se desi, ali je ona bila reakcija na sva dešavanja na KiM.

- Ne smemo mi da prihvatimo narativ da je Banjska nešto što se definiše kako to Priština vidi. Banjska nije smela da se desi, ali je ona reakcija na ono što se dešava na KiM. Nije tamo procvat demokratije i manjinskih prava, pa je neko bio dokon i uradio to što se desilo. Porodicama ne dozvoljavaju da se obeleži mesto gde su ubijena trojica Srba. Mi sada treba da se pospemo pepelom i izvinimo za Banjsku, a oni su njih ubili, a prethodno, ranjavali, hapsili i prebijali na destine Srba, i to od dečaka, braće Stojanović, do mnogih drugih. Banjska je eksplozija svega što se dešavalo. Moja poruka Srbima je da mi odavde ne znamo koliko im je teško, jer ne živimo tamo, ali možemo da razumemo da im je mnogo teško i da ih zamolimo za strpljenje i razumevanje i da opstanu i ostanu na KiM, da ih niko ne podbunjuje da napuštaju svoje kuće. Neverovatno je da nam se stavlja na teret da smo mi krivi za sve špto se dešava i to se večito radi. I kad se desi “Oluja” mi smo krivi, kada Srbi napuštaju Sarajevo, mi smo krivi, a na amandmanu o rebalansu smo čuli da je Vučić kao ministar informisanja kriv za NATO bombardovanje! Mi stalno nekog ugrožavamo, a nas je sve manje, nas proteruju, uzimaju deo teritorije. Moramo da se kao narod oslobodimo te stigme kao što je da smo mi razbili Jugoslaviju, pa nismo, razbili su je oni koji su hteli da naprave svoje drževe, a nju videli kao predvorje za svoje nacionalne države.

Bilo nam je bolje kada smo počeli da vodimo odgovornu politiku

Premijer Vučević poslao je poruku svim građanima Srbije.